Incidente a Selargius, in via Venezia.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata e ha investito un pedone.

Due i feriti, entrambi ricoverati in codice rosso. Il più grave, il pedone, è stato portato al Brotzu, l’altro al Policlinico.

Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto ribaltata e la zona.

