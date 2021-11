Colpo fallito in un salumificio a Selargius: i ladri dopo aver forzato un ingresso hanno cercato di portare via un po’ di salumi. Il proprietario si è accorto di quanto stava succedendo nel suo stabilimento lanciando l'allarme con immediato arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

Quando sono giunti i militari, i ladri erano appena scappati abbandonando la refurtiva. Gli stessi carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i malviventi. Diverse le persone interrogate. Sentiti anche alcuni pregiudicati. In merito non sono finora trapelate indiscrezioni.

