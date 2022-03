Al via da questa mattina a Selargius i lavori per la sistemazione e riqualificazione delle strade di Su Planu. Seguirannno gli interventi nel centro abitato di Selargius con l’attesa riqualificazione delle vie Lussu, Venezia, Milazzo, Salvemini, Confalonieri, Buozzi e tante altre. In elenco ci sono oltre trenta strade, per un totale di circa dieci chilometri di viabilità urbana destinata a cambiare volto grazie all’investimento milionario.

“Parliamo di un milione e 650mila euro in tutto, la più alta cifra mai stanziata in questo settore”, sottolinea il sindaco Gigi Concu. “Dopo l’approvazione del progetto preliminare a marzo dell’anno scorso, l’iter è concluso e possiamo partire con questi nuovi interventi. Tre mesi circa di lavori che ci consentiranno di ripristinare la regolarità del piano viario di varie vie cittadine che hanno il tappeto d’usura consumato e danneggiato da ripristini non realizzati a regola d’arte. E, dove necessario, sistemeremo gli elementi danneggiati a corredo della stessa, quali cunette, marciapiedi e ovviamente la segnaletica orizzontale”, precisa il primo cittadino.

“Un’ulteriore conferma della grande attenzione al territorio comunale, dove, da inizio legislatura abbiamo portato avanti interventi costanti che anno dopo anno ci hanno permesso di rendere le strade di Selargius sicure e decorose, andando a eliminare tante criticità che si trascinavano da tempo e dando risposta ad alcune delle più sentite esigenze della cittadinanza”, osserva il sindaco.



