È stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’ammissione al programma regionale “Ritornare a casa PLUS” per l’annualità 2025 – Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con particolari condizioni socio-sanitarie.

I cittadini del Plus 21 aventi diritto potranno acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione delle domande presso lo sportello PUA del Plus 21.

Il modulo di domanda e la relativa documentazione da allegare, dovranno essere trasmessi al Comune di residenza del beneficiario entro e non oltre il prossimo 17 ottobre.

