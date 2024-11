Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Selargius, da oggi è iniziata l'operazione di installazione delle nuove apparecchiature nei nodi idraulici della rete idrica lungo via Crimea all’altezza degli incroci con le vie Palestro, Varese, Rivoli e Solferino. I lavori saranno eseguiti sino alle ore 17.

Queste apparecchiature consentiranno una gestione più efficiente della rete cittadina consentendo di regolare portate e pressioni. Non solo: la loro installazione consentirà di evitare, in caso di interventi, chiusure generalizzate in tutto il centro abitato, limitando le interruzioni alle sole strade interessate.

I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna”, tra cui Selargius, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono interessate le vie Rossini, San Martino, Rivoli, Crimea, Don Orione, Sardegna, San Pietro, San Marco, Garibaldi, Trieste, Moro, Fratelli Cervi. Complessivamente saranno interessati 3,5 chilometri di reti idriche. Dopo la sostituzione di queste reti si è passati ora alla fase della distrettualizzazione con l’installazione delle nuove apparecchiature. Selargius è il primo centro interessato dai lavori previsti nell’appalto PNRR.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovessero essere completati in anticipo.

A Selargius Abbanoa sta anche investendo un milione e mezzo di euro sempre per i interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: tutti gli appalti in corso rientrano nel pacchetto di interventi destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.

© Riproduzione riservata