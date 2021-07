Lettera aperta ai cittadini da parte del sindaco di Selargius Gigi Concu dopo l'aumento di casi di Covid in città.

"Care concittadine e cari concittadini – dice Concu- vi ho lasciato con i due casi di positività registrati nel bollettino del 22 giugno scorso, e con la speranza di poter vedere la nostra comunità raggiungere il traguardo Covid free, ma a distanza di un mese dall’ultima comunicazione anche Selargius registra purtroppo una preoccupante risalita dei contagi".

Il sindaco continua: "Allo stato attuale risultano 67 nostri concittadini positivi e altri 70 in quarantena, numeri che negli ultimi trenta giorni sono andati costantemente crescendo e ci riportano ai dati d’inizio maggio, quando ci accingevamo a entrare nella seconda settimana in fascia gialla. Come saprete la situazione nei nostri ospedali è per ora assolutamente sotto controllo, questo è certamente dovuto alla campagna vaccinale che ormai sembra procedere spedita. Il vaccino: è questa l’arma che abbiamo per evitare di vanificare i sacrifici fatti sino a oggi e di ritornare indietro, a nuovi lockdown che nessuno si augura e certamente darebbero il colpo di grazia alle tante attività commerciali che tentano pian piano di risollevarsi. Per questo vi chiedo di continuare a essere responsabili e prudenti come avete dato ampia dimostrazione di saper fare e a chi ancora non l’avesse fatto di vaccinarsi quanto prima”.

“Abbiamo visto tutti le immagini dei festeggiamenti in piazza per la vittoria agli Europei: la dimostrazione che purtroppo in tanti sembrano non aver imparato niente da questi lunghi mesi di restrizioni più o meno ferree. Godiamoci e teniamoci stretta la libertà riottenuta, senza abbassare la guardia, usando – chiude Concu - la mascherina ove necessario e attenendoci alle poche e semplicissime regole da cui dipende la nostra salute e quella di chi ci è vicino. Si può fare tutto, anche festeggiare, ma col buon senso".

© Riproduzione riservata