I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e tratto in arresto un 35enne di origine nigeriana, disoccupato e domiciliato nella località Pitz’e Pranu, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

L’uomo era stato sorpreso nei giorni scorsi in possesso di 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Era stato così posto agli arresti domiciliari, ma ha ripetutamente violato i termini della misura alternativa al carcere. Per questo, i militari lo hanno trasferito nel penitenziario di Uta.

