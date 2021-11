Nel Sarrabus piove a dirotto da diverse ore. I sindaci di Muravera (Salvatore Piu), di Castiadas (Eugenio Murgioni), di Villaputzu (Sandro Porcu) e di San Vito (Marco Siddi) e Villasimius (Luca Dessì) hanno disposto per domani la chiusura di tutte le scuole, dalle materne alle superiori. Una decisione presa alla unanimità dai sindaci per motivi ovviamente di sicurezza soprattutto per la viabilità che potrebbe complicare l'arrivo degli studenti e scolari negli istituti ma anche dei docenti su una strada insidiosa come la nuova Orientale sarda.

I cinque Comuni sono in uno stato di allerta. In passato, il Sarrabus ha vissuto drammatiche alluvioni. L'ultima nel 2018 con un pastore portato via dalle acque e mai ritrovato. La Regione era subito intervenuta finanziando soprattutto la sistemazione delle strade devastate dalla furia delle acque.

Il Comune di Villaputzu che inizialmente aveva ottenuto sei milioni di euro, per sistemare strade, ponti, guadi e argini, ha ottenuto un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo per effettuare ulteriori lavori sulle strade rurali ed extraurbane danneggiate dagli eventi calamitosi del 2018 e intervenire sulla sistemazione e pulizia degli alvei e canali per una messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Alcune strade quindi, rimaste escluse dai primi interventi, verranno presto inserite nel nuovo progetto e realizzate utilizzando queste ulteriori risorse. Ponti e strade sono stati sistemate anche negli altri Comuni della zona.

Intanto a Castiadas stamattina è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della provincia dopo che la furia delle acque ha sventrato la strada provinciale 18 al 23esimo chilometro. Presente anche il sindaco Murgioni che ha sollecitato un immediato intervento per mettere in sicurezza la strada. Allagamenti si stanno creando un po’ ovunque in tutto il territorio. Piove a dirotto anche a Sinnai e nei centri vicini. Il sindaco di Maracalagonis Francesca Fadda stamattina ha fatto visita con i tecnici a Torre delle Stelle dove sono state danneggiate diverse strade all'interno del villaggio turistico.

