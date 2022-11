Incidente nel centro abitato di Sant'Andrea Frius, dove due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento.

Uno dei conducenti è stato soccorso e trasferito con l'ambulanza all'ospedale Brotzu in codice rosso.

Per fortuna le sue condizioni si sarebbero rivelate meno gravi di quanto si temeva: l'uomo è fuori pericolo. Illeso l'altro automobilista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova che hanno effettuato i rilievi di legge anche per accertare le eventuali responsabilità.

