Tre feriti, traffico in tilt e lunghe code. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di domenica sulla Nuova 554, prima dell’imbocco della 125, in direzione Cagliari.

Tre le auto coinvolte con altrettante persone che, come detto, hanno avuto conseguenze e per cui si è reso necessario l’intervento del 118.

Oltre alle ambulanze, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.

In seguito all’incidente, avvenuto per circostanze in fase di accertamento, la circolazione ha subito pesanti conseguenze, con rallentamenti e auto incolonnate per chilometri, proprio nell’ora critica del ritorno dalle spiagge.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata