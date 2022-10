È di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì a San Sperate.

Coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente sulla strada complanare adiacente alla Statale 131.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti, assieme a 118 e Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i due feriti dalle lamiere.

Poi il trasporto d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Da quanto si apprende i feriti non sarebbero però in pericolo di vita.

Dopo la collisione, la strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale, con gli stessi Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza di veicoli e carreggiata e gli agenti del distaccamento di Sanluri nei rilievi di legge, utili ad accertare dinamica e cause dello scontro.

(Unioneonline/l.f.)

