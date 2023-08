Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 19 all’incrocio tra la strada provinciale 91 per Capoterra e la traversa che porta verso Poggio dei Pini.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto sulla quale viaggiava una coppia di turisti.

Ad avere la peggio una donna, trasportata in codice rosso per dinamica: non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della polizia locale di Capoterra. Pesanti i disagi per la circolazione, con la carreggiata occupata dai mezzi coinvolti nello schianto.

