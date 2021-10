Due uomini e una donna sono finiti in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto sulla vecchia Orientale sarda, in territorio di Quartucciu. Hanno tutti riportato ferite gravi e sono state trasportate in ospedale.

In corso gli accertamenti clinici nei reparti del Brotzu e del Policlinico.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polstrada che ha effettuato i rilievi di legge.

Coinvolte due auto, una terza ha evitato l'impatto contro le macchine incidentate. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada nel tratto dell'incidente.

