Una turista piemontese e i suoi due bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale a Castiadas.

L'auto sulla quale viaggiavano, una Cherokee, e che era guidata dal marito della donna, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Villaputzu e del Nucleo radiomobile di San Vito si è scontrata con una Fiat Panda. Immediato l'allarme con l'arrivo delle ambulanze del 118 che hanno soccorso i bambini e la donna.

I tre sono stati accompagnati al Brotzu. Le loro condzioni per fortuna non sono gravi. Illesi i conducenti dei due mezzi coinvolti nell’incidente, poi rimossi dai Vigili del fuoco di San Vito col traffico che poi ha ripreso a scorrere regolarmente.

L'incidente si è verificato nella zona di Santa Giusta.

