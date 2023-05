Proseguono le ricerche del 54enne scomparso ieri a Capoterra. L’uomo si è allontanato dalla RSA Gersia di via Lombardia senza farvi ritorno.

Al lavoro il nucleo Tas (topografica applicata al soccorso), il nucleo cinofili, la squadra del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

L’area viene battuta anche con l’impiego di automezzi fuoristrada per controllare le zone più impervie. In volo anche i droni e l'elicottero Drago 144 dei vigili del fuoco.

L'attivazione del piano di ricerca è sotto il coordinamento delle Prefettura di Cagliari.

Impegnati per le ricerche anche Carabinieri, Soccorso Alpino, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della regione Sardegna, Protezione Civile.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata