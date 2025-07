«La notizia dell'incidente di Matteo è stata come quelle che non vuoi mai ricevere». Il sindaco di Assemini, Mario Puddu, esprime il cordoglio di tutta la comunità del suo paese per la morte di Matteo Porcu, rimasto vittima di un tragico incidente nella notte di sabato.

Era alla guida del suo furgone sulla 131 quando, vicino al bivio per Nuraminis, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail: l’impatto gli è stato fatale.

«Le mie condoglianze, e della comunità asseminese, alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato», ha aggiunto il primo cittadino.

