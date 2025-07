Si chiamava Matteo Porcu l’autista che ieri sera, verso le 21.30, è morto in uno schianto sulla statale 131, all’altezza del bivio per Nuraminis. Aveva 46 anni ed era di Assemini, lavorava per un’azienda di trasporti. L’impatto è stato violentissimo: stando ai medici l’autista è deceduto sul colpo.

L’incidente è avvenuto al chilometro 25,5 della Carlo Felice, direzione Cagliari. Porcu ha perso il controllo del mezzo, che ha sbattuto sul guard rail e si è letteralmente infilzato nella barriera metallica. Motivo per cui sono state difficili anche le operazioni di recupero del corpo, con il furgone andato completamente distrutto.

L'incidente mortale a Nuraminis (foto Ignazio Pillosu)

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del tragico schianto. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente.

