Sdraiette e ombrelloni chiusi lasciati sulla spiaggia di Costa Rei per mantenere un posto in prima fila. Succede ormai tutti i giorni – in particolare nei weekend – all’ora di pranzo. Un comportamento che non piace ai cittadini educati.

«Se parcheggi male – spiega Ivan, turista e amante del mare – il biglietto sul parabrezza arriva subito. Invece per quanto riguarda gli ombrelloni si possono lasciare così per ore e ore senza che nessuno faccia nulla?».

Un’abitudine che, in alcuni casi, rischia di sfociare in forti polemiche tra gli stessi bagnanti (come già successo negli anni scorsi). A lasciare gli ombrelloni incustoditi durante il giorno sono soprattutto gli inquilini delle villette a ridosso della spiaggia: piazzamento al mattino, rientro a casa per pranzo e di nuovo in prima fila dalle 17 in poi.

