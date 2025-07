Le ceneri di Tonio Anedda, l'emigrato di Muravera morto alcune settimane fa in Germania dopo una lunga malattia, sono state riportate nel paese del Sarrabus dove l’artista-cantante era nato e vissuto a lungo prima di emigrare per lavoro in Germania.

La cerimonia di benedizione delle ceneri è stata celebrata nella chiesa Vergine di Nazareth e a San Giovanni Paolo II. In Germania, Tonio Anedda si era sistemato a Krefeld con la famiglia senza mai dimenticare Muravera, scrivendo e cantando anche una canzone. Grande la partecipazione, con la chiesa gremita, al rito religioso.

Prima di emigrare, era stato voce solista di diversi gruppi musicali. In Germania aprì un ristorante, continuando però a scrivere , a suonare e a cantare. Celebre la sua canzone "Muravera" che per anni faceva da battesimo alle gare interne del Muravera sino alla serie D.

