Incendio nella notte sulla strada provinciale 3. Ad andare a fuoco un’auto in transito.

Sul posto la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, in territorio del comune di Decimoputzu, allertata dallo stesso conducente del veicolo che non appena si è accorto che l'interno dell'abitacolo e il vano motore erano invasi dal fumo, ha accostato a bordo strada e chiesto soccorso.

Gli operatori giunti sul posto con un'autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Da un primo accertamento pare che l’incendio sia stato innescato da un problema elettrico.

