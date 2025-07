Il terzo gruppo di volontari lombardi ospiti questa estate del Masise a Sinnai grazie ad una convenzione con la Regione ha finito il suo turno e la sua esperienza contro gli incendi, subito sostituito da altri volontari arrivati dalla Valle Camonica e dal Parco dell'Alto Garda bresciano.

Per una settimana, i volontari continentali sono stati impegnati con il Masise e con altre associazione di Protezione civile in incendi che si sono sviluppati nelle campagne di Sinnai, Maracalagonis, Quartu, Dolianova e Quartucciu.

Una esperienza tutta nuova, la loro, che sino a fine agosto sarà ripetuta da altri gruppi di volontari che arriveranno con turni settimanali sempre dalla Lombardia. L'obiettivo: scambiarsi le proprie esperienze nella protezione civile compresa appunto la lotta agli incendi.

Una esperienza che viene ormai ripetuta da tre anni, a contatto anche con Forestali, Vvff, Vab, Nos e Barracelli. «Una bella esperienza anche per noi», dice Luigia Cappai, presidente del Masise di Sinnai, «Debbo dire che i nostri ospiti si sono finora subito calati nella nuova realtà, affrontando anche turni di diverse ore contro il fuoco. Un gemellaggio che in passato ha portato il Masise anche nella penisola contro alluvioni e succesdivamente in occasione dei terremoti in diverse parti d'Italia».

