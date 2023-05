Si è allontanato dalla Rsa Gersia di via Lombardia 99 e di lui non si hanno più notizie da ieri: a Capoterra è allarme per la scomparsa di un cinquantaquattrenne ospite della struttura.

Il sindaco Beniamino Garau ha attivato il centro operativo comunale: un’ordinanza che permette l’intervento dei volontari e dei carabinieri nelle operazioni di ricerca, coordinate dalla protezione civile, su richiesta della Prefettura.

Stando alle informazioni diramate attraverso la denuncia, l’uomo – di statura media – al momento della scomparsa indossava una tuta ginnica con le iniziali di New York (N e Y), scarpe da ginnastica nere. Porta anche gli occhiali.

