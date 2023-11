Si è costituito ai carabinieri di Dolianova Nicola Ibba, il 38enne alla guida dell’auto che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata sulla 387, causando la morte di Daniele Picciau, 32 anni, che viaggiava sul sedile anteriore del passeggero. (QUI LA NOTIZIA)

Dopo l’incidente Ibba era sparito nel nulla, facendo perdere le sue tracce e rendendosi irreperibile. L’uomo, che guidava senza patente (non avendola mai conseguita), non si trovava a casa sua e non si era mai recato in ospedale.

A distanza di un giorno si è presentato in caserma: ora verrà denunciato per omicidio stradale. I carabinieri lo stanno interrogando.

