La polizia locale ha reso note le date di marzo relative al posizionamento del telelaser Trucam. Lo strumento che rileva la velocità dei veicoli verrà posizionato sempre dalle 8 alle 13, e dalle 14 alle 18,30 o alle 19,30. L’occhio elettronico sarà accompagnato esclusivamente dalla presenza di una pattuglia della polizia locale, e dalla segnaletica in prossimità dello strumento.

L’obiettivo dei controlli è quello di invitare gli automobilisti a moderare la velocità nelle strade urbane. Nel prolungamento di via Trento il telelaser è entrato in funzione nei giorni scorsi e proseguirà, il 5, l’11 , il 15 e il 22 marzo; in via Serpentara verrà posizionato per tutta la giornata di oggi, il 7e il 20 marzo. Nella strada comunale Santa Barbara i controlli sulla velocità delle auto verranno condotti l’8, il 13, il 19, il 26 e il 29 marzo.

Il calendario stilato dalla comandante della polizia locale, Roberta Maxia, potrebbe subire delle variazioni in relazione alle esigenze di servizio.

