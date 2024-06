Dopo l’installazione delle torrette di avvistamento nelle spiagge di Perd e’ Sali e Porto Columbu e il posizionamento dei pattìni di salvataggio, ha preso il via il servizio di salvamento a mare organizzato dal Comune di Sarroch.

A differenza degli anni precedenti, questa estate il servizio verrà garantito sino al termine della stagione, dando così l’opportunità ai bagnanti di poter contare sempre sulla presenza di un bagnino in spiaggia.

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente, Luca Tolu: «Siamo felici di essere riusciti a garantire una copertura del servizio da giugno a settembre, ciò è stato possibile non per una maggiore disponibilità di risorse, ma grazie agli investimenti fatti lo scorso anno per l'acquisto delle torrette e di tutte le strutture indispensabili al servizio. Non dovendo più noleggiare l'attrezzatura, abbiamo potuto utilizzare il risparmio nei costi di gestione per coprire l'intera stagione, come non accadeva da molto tempo. Il salvamento a mare rappresenta una garanzia di sicurezza per la balneazione. Grazie alle due postazioni che resteranno attive sia la mattina che la sera, i bagnanti avranno un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità».

