Il paese celebra la storia dei carabinieri in Sardegna con una targa commemorativa che verrà svelata in piazza Repubblica, e una mostra a Villa Siotto di cimeli, uniformi e documenti legati alla presenza dei militari dell’Arma nell’Isola. Tutto pronto per “Si deus cheret e sos carabineris”, la cerimonia organizzata per domani dall’associazione culturale Memorias presieduta da Roberto Pazzini in collaborazione con il Comune e la sezione di Pula dell’Associazione nazionale carabinieri, per tributare l’impegno della Benemerita in Sardegna.

L’appuntamento inizierà alle 10 con una breve introduzione storica dell’assessora alla Cultura, Rebecca Scano: a seguire verrà svelata la targa commemorativa. Dopo gli interventi delle autorità civili e militari nella corte di Villa Siotto, aprirà i battenti la mostra che rievoca il passato dei carabinieri allestita dal brigadiere Mario Ziulu, visitabile sino al 24 novembre.

La collezione di divise, cimeli, documenti e oggetti legati alla presenza dei carabinieri in Sardegna e negli scenari di guerra in cui sono stati chiamati a combattere sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.

