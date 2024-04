Una corsa per bambini e adulti, una lotteria per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro e la violenza sulle donne e per realizzare il sogno di Chung: tutto pronto per “Correre a colori”, la manifestazione organizzata dall’Asd Podismo Sarroch che domani alle 16 partirà da piazza Sa Ruxi.

Vestiti di rosa, di rosso o di blu ma con un solo obiettivo: raccogliere donazioni per una giusta causa. Partecipando gratuitamente alla staffetta che si terrà nel centro del paese, e acquistando i biglietti della lotteria si potrà sostenere anche il progetto “Un aiuto rosso blu per Chung”, un ragazzo di 14 anni vietnamita che ha perso l’uso completo del braccio sinistro in un incidente, e per coronare il suo sogno di diventare un falegname dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Giuseppe Scioni, presidente del Podismo Sarroch, invita tutti a partecipare alla manifestazione: «Sarà un giorno di festa per grandi e bambini, aderendo a questa iniziativa si potrà dare un contributo alla raccolta fondi organizzata con altre associazioni, con poco, tutti insieme, si potrà fare tanto».

