Il Comune di Sarroch celebra gli anziani del paese con una grande festa. Torna la “Serata della terza età”, appuntamento organizzato per gli ultrasessantacinquenni: l’evento si terrà giovedì 3 agosto e prevede la celebrazione alle 19 di una messa in parrocchia - officiata da don Stefano Macis - il trasferimento alle 20 a Villa Siotto per l’aperitivo e i saluti dell’amministrazione comunale, e a seguire la cena con intrattenimento musicale.

Bianca Meloni, vicesindaca e assessora alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza di organizzare momenti conviviali in cui tutti gli anziani del paese possano incontrarsi: «Questi appuntamenti ci permettono di riunire tutti i cittadini che fanno parte della terza età, non smetteremo mai di rimarcare il ruolo di prim’ordine che gli anziani rivestono nel nostro paese, è doveroso dunque impegnarsi per continuare a migliorare la loro qualità della vita e organizzare momenti di aggregazione».

