Villa Siotto fa il pieno di visitatori: l’appuntamento organizzato dal Comune di Sarroch, che ha permesso ai cittadini di ammirare gli interni della splendida dimora che si affaccia sul centro del paese, ha richiamato a Sarroch tantissimi ospiti provenienti da diversi centri dell’Isola.

Da Assemini, San Sperate, Furtei, ma anche da Jerzu e Nuoro: l’apertura straordinaria della villa che venne costruita da Giuseppe Siotto ha riscosso l’interesse dei visitatori, tanto che il Comune pensa già ad organizzare le visite guidate con maggiore ricorrenza.

«Sono tanti i visitatori arrivati in paese per conoscere da vicino Villa Siotto – racconta l’assessora alla Cultura, Rebecca Scano – ad eccezione delle stanze interessate dagli interventi di restauro, gli ospiti hanno potuto ammirare gli affreschi, la collezione fotografica e tutti gli ambienti che ospitavano la famiglia Siotto. Durante gli orari di apertura dell’antica dimora, abbiamo anche avuto il piacere di accogliere i ragazzi e le ragazze dell’associazione Diversamente Odv, che ringraziamo per aver scelto Villa Siotto come meta del secondo appuntamento del progetto "Vieni da Me". Aprire le porte dei nostri beni culturali non solo genera curiosità e interesse, ma ci consente anche di far scoprire la nostra storia e le bellezze che custodiamo, contribuendo in questo modo a diffondere un'immagine di Sarroch a 360 gradi».

