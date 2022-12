Tania Gatto lascia il Consiglio comunale di Sarroch, la consigliera di maggioranza ha presentato le sue dimissioni in Aula ieri sera: al suo posto subentrerà la prima dei non eletti, Tiziana Pinna.

A poco più di un anno dall’insediamento, la maggioranza guidata dal sindaco Angelo Dessì deve fare a meno di uno dei suoi giovani. «La mia situazione è mutata e allo stato attuale non mi consente di dedicare il tempo e le energie necessarie a svolgere al meglio questo ruolo – spiega Tania Gatto -, sono dispiaciuta e mi rammarica lasciare i miei colleghi, ma al contempo il rispetto che nutro per questo incarico mi ha portato a prendere questa decisione. Continuerò in ogni caso a dare il mio supporto dall'esterno al gruppo di Entu Estu».

Il sindaco Dessì ringrazia la consigliera dimissionaria per l’impegno profuso dall’inizio della legislatura: «Sono dispiaciuto per le sue dimissioni, ma rispetto la sua decisione, maturata dopo un periodo di riflessione. Tania ha svolto in questi mesi un lavoro encomiabile, sono certo che continuerà a supportare il gruppo di Entu Estu anche fuori dal Consiglio comunale. Sono sicuro anche che Tiziana Pinna, che prenderà il suo posto, sarà altrettanto preziosa per portare avanti il nostro programma».

