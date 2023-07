Dopo anni di chiusura, è di nuovo percorribile il sottopasso Corriaxu-Genniauri, fondamentale per la viabilità rurale di Sarroch: la strada è stata riaperta alla circolazione ieri mattina. Per anni è stata una matassa che nessuno sembrava potesse dipanare, ma – in seguito a una serie di interventi realizzati dall’Anas - una delle strade di penetrazione agraria più importanti del paese potrà essere nuovamente utilizzata dai residenti e dai proprietari dei terreni di quella zona.

I problemi del sottopasso Corriaxu-Genniauri erano cominciati in seguito ai lavori del tratto della nuova Strada statale 195 che attraversa Sarroch: ad ogni acquazzone, la via percorsa dagli abitanti e dagli agricoltori puntualmente finiva sotto due metri d’acqua.

«Negli ultimi anni sono state realizzate opere idrauliche importanti, che ora consentono di raccogliere e convogliare le acque meteoriche – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Umberto Russo -, d’ora in poi quel sottopasso non si allagherà più. Ora, non ci resta che attendere la riapertura di un’altra strada di quella zona, che corre ugualmente sotto uno dei ponti della Sulcitana».

© Riproduzione riservata