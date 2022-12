Arrivano i parcheggi per le auto elettriche a Sarroch. Nei giorni scorsi hanno preso il via gli interventi per realizzare gli stalli di sosta destinati alla viabilità ecologica, un progetto portato avanti dall’Enel, che usufruisce degli spazi messi a disposizione dal Comune.

I parcheggi dotati di colonnine per la ricarica delle auto elettriche verranno posizionati davanti alle Poste; accanto a piazza Mercato; in via Dante, nei pressi delle scuole medie; in via Del Porto, a Perd’e’Sali.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, spiega come il progetto dell’Enel offrirà ai residenti e ai vacanzieri estivi un servizio ormai presente in tutte le città: «Per chi possiede un’auto elettrica sarà una grande comodità, anziché ricaricare da casa le batterie della propria auto, potrà usufruire di questi parcheggi pagando la corrente utilizzata. Un servizio, visto l’aumento in circolazione delle auto elettriche, che siamo sicuri attirerà diversi utenti».

