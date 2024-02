Nuovi alberi per il progetto “Forestasa” finanziato grazie ai fondi del Pnrr e portato avanti dal Comune, che punta a trasformare la zona di Sa Punta in un grande polmone verde. Dopo i bambini della scuola primaria, stavolta sono state le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado “Francesco Ciusa”, insieme ai bimbi della scuola dell'infanzia, a mettere a dimora gli alberelli che fanno parte della macchia mediterranea. Gli interventi di forestazione, partiti lo scorso dicembre, puntano a far diventare una grande distesa verde i terreni che il Comune ha rilevato dall’Eni.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Ceas di Capoterra, i due istituti scolastici, le associazioni Avos e Pulsar e i volontari di Puliamo di corsa. Il sindaco, Angelo Dessì, spiega l’importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi del paese: “Siamo convinti che attraverso il coinvolgimento attivo, trasmetteremo alle nuove generazioni i valori della sostenibilità e della collaborazione. Infatti, con la piantagione del proprio alberello, ogni studente stringe un legame diretto con il progetto e con la foresta che crescerà insieme a lui”

