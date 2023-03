Una pergamena ricordo per celebrare l’arrivo dei bambini nati nel 2022. La vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Bianca Meloni ha incontrato nel Centro di aggregazione sociale le famiglie dei bimbi nati lo scorso anno – che già avevano ricevuto l’assegno per la natalità di 1000 euro – per la consegna delle pergamene celebrative.

Sono sedici i bimbi registrati all’anagrafe del paese lo scorso anno: sei in meno rispetto a quelli nati nel 2021.

«Anche quest’anno abbiamo voluto supportare le famiglie che hanno accolto l’arrivo di un nuovo nato – spiega Bianca Meloni -, un modo non solo per aiutarle nelle spese affrontate nei primi mesi di vita del bambino, ma anche per ringraziarle per aver contribuito a far crescere la popolazione: ci impegneremo a sostenere la natalità anche in futuro, stando al fianco delle famiglie».

