Nasce la Consulta dello sport, l’organo creato per favorire il dialogo e la collaborazione tra le associazioni sportive locali, la scuola e l'amministrazione comunale. Durante l'incontro, le società sportive che hanno aderito alla Consulta hanno eletto le tre cariche più importanti del proprio direttivo: la presidente sarà Martina Romeo, del Tennis club Sarroch; la vice Gillianna Demontis, Asd Canoa kayak Sarroch; segretaria Valeria Ferrari, Circolo ippico Boscovivo.

Il sindaco, Angelo Dessì, sottolinea l’importanza tra amministrazione comunale e mondo dello sport: «Il nostro obiettivo è promuovere la sinergia tra le varie società sportive, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ma soprattutto del lavoro quotidiano che le associazioni portano avanti, offrendo ai nostri giovani opportunità di crescita in ambienti sani e positivi». Soddisfatto anche Matteo Argiolas, consigliere con delega allo Sport: «Erano anni che le associazioni chiedevano la costituzione di un organo come la Consulta dello sport, uno spazio che favorisce il dialogo, la pianificazione, la possibilità di esprimere le proprie esigenze e la collaborazione con l'amministrazione. È uno strumento indispensabile per affrontare insieme le sfide e siamo sicuri che nasceranno tante belle iniziative».

