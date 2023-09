A Sarroch prenderà il via domani, dalle 11,30 alle 12,30, il trattamento di derattizzazione della zona di via Verdi effettuato dalla ditta Proservice per conto del Servizio antinsetti della Città metropolitana: l’intervento verrà esteso anche agli incroci con le vie Fermi e Cagliari.

Il personale della ditta incaricata effettuerà un sopralluogo il 2 ottobre, dalle 8,30 alle 10,30, per verificare se le esche topicide a base di bromadiolone avranno sortito l’effetto voluto.

In occasione dell’intervento di derattizzazione il Comune raccomanda ai cittadini di rispettare alcune prescrizioni: è vietato toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato per il trattamento, abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree pubbliche interessate dalle operazioni, e lasciare liberi e senza museruola gli animali domestici.

© Riproduzione riservata