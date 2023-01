Il mare, come una tavola, di color dell’acciaio. Il gioco delle nubi che promettono, senza mantenere, una giornata di pioggia.

Come corona, una scogliera scura e incontaminata.

La natura della Sardegna offre spettacoli unici in qualsiasi stagione, soprattutto in questa, quando a godere di questi panorami mozzafiato sono solo pochi intraprendenti escursionisti.

La foto scattata questa mattina da Andrea Piras immortala la bellezza di Sa Punta, a qualche chilometro da Sarroch. Una cala che, per i colori e i giochi di luce con il cielo nuvoloso, potremmo chiamare dell’oro e dell’argento.

