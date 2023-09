Cinque giorni di riti religiosi, musica, giochi e spettacoli: Sarroch si prepara a festeggiare Santa Vittoria, patrona del paese.

Il comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con la parrocchia e il Comune, ha organizzato un cartellone di appuntamenti di assoluto rilievo: i riti religiosi prenderanno il via venerdì, i festeggiamenti civili – che verranno ospitati in piazza Mercato – cominceranno domani alle 21,30 con la consueta gara poetica campidanese, che vedrà salire sul palco gli improvvisatori Antonio Pani, Roberto Zuncheddu, Simone Monni, e Paolo Mereu.

Venerdì, spazio alla serata musicale, con liscio e balli di gruppo a cura di Tony & Emy. Sabato, dalle 8 alle 12 donazione del sangue in piazza Sa Ruxi a cura dell’Avis di Sarroch; alle 10 raduno motoristico “Santa Vittoria motor day”; alle 17 ricordo in onore di Valter Melis; alle 22 saliranno sul palco i “The dark cannibal”, i “Rod Sacred” e i “Rhapsody of fire” per una serata tutta metal. Domenica, alle 15, soap box derby, e alle 21,30 concerto dei Tazenda. Lunedì, ultimo giorno della festa, alle 16 tornei di calcio tennis e scopone e animazione per i bambini; alle 21,45 verrà presentata la squadra maschile di volley della Sarlux Sarroch, che quest’anno militerà in A3. Alle 21, spazio all’estrazione dei biglietti della lotteria “Santa Vittoria 2023”; alle 21,45 spettacolo pirotecnico a suon di luci e musica, e a seguire gran finale con il concerto dei Gemelli diversi.

I riti religiosi prevedono per venerdì la celebrazione di messe alle 18 e alle 19, con adorazione eucaristica alle 20. Sabato, visita ai malati da parte del parroco, don Stefano Macis; santa messa vespertina alle 19. Domenica, messe alle 7,30, alle 10 e alle 19 a Porto Columbu. Lunedì, lodi mattutine alle 8,30; esposizione del Santissimo sacramento dalle 9 alle 12; celebrazione alle 17,30 della messa che precederà la processione del simulacro di santa Vittoria per le vie del paese, con i suonatori di launeddas; il gruppo folk Sciarak di Sarroch; l’associazione culturale Santa Vittoria di Sarroch; il gruppo folk Santu Perdu di Villa San Pietro, il gruppo folk Sant’Isidoro della Pro loco di Teulada; il gruppo folk Nora di Pula e i cavalieri.

© Riproduzione riservata