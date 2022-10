Sono riprese questa mattina le ricerche di Ugo Spano, il settantatreenne di Sarroch di cui non si hanno più notizie da lunedì mattina.

Il pensionato si era allontanato da casa per fare una passeggiata come faceva tutti i giorni, ma da allora i familiari non l’hanno più visto. Eppure ieri pomeriggio – dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri, che riferiva la presenza di un uomo a Poggio dei Pini del tutto somigliante a Ugo Spano - sembrava essersi riaccesa la speranza di ritrovarlo sano e salvo, ma purtroppo l’uomo visto nella zona residenziale di Capoterra non era il pensionato di Sarroch.

Carabinieri, agenti della polizia locale e barracelli, ma anche diversi volontari stanno perlustrando il territorio nella speranza di trovare qualche traccia che possa far risalire all’uomo. Intanto tutto il paese resta col fiato sospeso e spera che Ugo Spano possa tornare sano e salvo a casa dalla sua famiglia.

