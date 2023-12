Nuove regole per il posizionamento dei dehors per le attività commerciali di Sarroch: le pedane mobili che vengono posizionate all’esterno dei locali dovranno rispettare precise indicazioni stabilite dall’amministrazione comunale.

Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale, punta soprattutto a definire l’aspetto dei dehors posizionati nel centro storico e definisce in modo preciso la tipologia installabile, il suo colore e le caratteristiche degli arredi. D’ora in poi, inoltre, ci saranno restrizioni sull’utilizzo di materiali come la plastica, a favore dell'uso di arredi in ferro o materiale metallico con una precisa colorazione.

«Il regolamento - spiega Gabriella Orrù, consigliera delegata alle Attività produttive - ha avuto come obiettivo quello di conciliare due aspetti importanti. In primo luogo, l'esigenza di sviluppo economico locale che intende valorizzare lo spazio pubblico per fornire un servizio ai cittadini e ai turisti. In secondo luogo, la valorizzazione del patrimonio culturale e dell'ambiente urbano, poiché lo spazio pubblico rappresenta il patrimonio collettivo della nostra comunità».

