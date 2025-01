Il Comune aderisce a “Incomunis”, la Comunità di tutela delle agro biodiversità e del cibo della Sardegna sudoccidentale. Durante l’ultimo Consiglio comunale, è stata approvata all'unanimità l'adesione al progetto, sviluppato in sinergia con Laore, che punta a salvaguardare le specie a rischio, valorizzare le produzioni locali e promuovere una filiera del cibo sostenibile.

L'iniziativa nasce da un percorso condiviso e partecipato, nell’ottica di una governance orizzontale. Attraverso incontri e tavoli di confronto con numerosi comuni e rappresentanti delle filiere agroalimentari sarde, sono emerse esperienze e difficoltà di questo settore.

«Con la costituzione di questa Comunità, la prima in Sardegna», spiega Gabriella Orrù, consigliera comunale con delega alle Attività produttive, «intendiamo lavorare per riconnettere la rete di conoscenza, di mestieri e di sapori che rendono la Sardegna e il suo patrimonio riconoscibile in tutto il mondo. Una comunità intergenerazionale che riconosce sempre più il ruolo degli agricoltori come custodi delle coltivazioni, della biodiversità e della tutela del territorio rurale».

