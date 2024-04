Prende vita la piazza che il Comune ha dedicato a Vittorio Collu, il giovane che perse la vita a soli 17 anni durante l’eccidio di Iglesias, l’11 maggio del 1920.

Simbolo di questo spazio verde incastonato nel centro abitato sarà l’ulivo secolare piantato dal Comune nel dicembre del 2022, proveniente dalla zona in cui erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova Strada statale 195.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, individua le analogie tra l’albero sottratto alle ruspe, e il giovane morto oltre un secolo fa a Iglesias: «Sia l'ulivo che Vittorio hanno qualcosa in comune: entrambi provengono da Barracas de Susu. Collu, infatti, nacque in via Giovanni Lilliu il 15 maggio del 1902, giorno di "Santa Vitoria 'e maju” in cui il calendario liturgico festeggia proprio santa Vittoria. La nuova zona verde realizzata nel centro abitato, è il frutto del lavoro certosino che la squadra dei giardinieri sta portando avanti per il Comune in tutto il territorio».

