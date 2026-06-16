Un confronto diretto per affrontare le principali problematiche legate al servizio idrico e alle infrastrutture del territorio. Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, e l'assessore ai Lavori pubblici, Umberto Russo, hanno incontrato i vertici di Abbanoa nella sede di Cagliari.

All'incontro hanno partecipato il presidente della società, Giuseppe Sardu, e la responsabile del Distretto 1 di Cagliari, l'ingegnera Raffaella Pinna.

Tra i primi temi affrontati, i disagi causati dalle interruzioni dell'erogazione idrica che hanno interessato il paese il 10 e l'11 giugno. Il sindaco ha evidenziato la necessità che il Comune venga informato preventivamente in caso di sospensioni del servizio, così da poter comunicare tempestivamente con i cittadini e consentire alle famiglie di organizzarsi.

Il confronto ha poi permesso di approfondire una serie di criticità segnalate dall'amministrazione e dai residenti. Tra queste, la bassa pressione dell'acqua riscontrata in alcune zone del centro abitato. Su questo punto Abbanoa ha manifestato disponibilità ad avviare un lavoro congiunto con il Comune per individuare le cause del problema e valutare possibili soluzioni.

Al centro della discussione anche i ripristini delle sedi stradali dopo gli interventi sulla rete idrica. I rappresentanti di Abbanoa hanno spiegato che i lavori definitivi vengono generalmente programmati quando si raggiunge un numero sufficiente di interventi da eseguire. Una procedura che, nel caso di Sarroch, comporta tempi più lunghi a causa del numero relativamente contenuto di cantieri. L'amministrazione comunale ha comunque chiesto di accelerare gli interventi di ripristino e la richiesta è stata accolta favorevolmente.

Tra le segnalazioni portate all'attenzione della società anche i miasmi provenienti da alcuni tombini di via Indipendenza e via Martiri di Tripoli. Abbanoa si è impegnata a effettuare le necessarie ispezioni per verificare l'origine del fenomeno.

Si è parlato inoltre dei cedimenti del manto stradale riscontrati in via Cagliari, via Valle d'Aosta e via San Giorgio. Una questione considerata particolarmente delicata dall'amministrazione, anche alla luce degli investimenti effettuati negli ultimi anni per il rifacimento degli asfalti e il miglioramento della sicurezza stradale. Anche in questo caso Abbanoa ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e accertamenti tecnici.

Infine, è stato affrontato il tema della sostituzione e dello spostamento di una parte della condotta idrica in località San Giorgio, intervento ritenuto necessario per consentire il proseguimento dei lavori del canale di guardia.

L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a mantenere aperto il dialogo e a rafforzare la collaborazione tra Comune e gestore del servizio idrico per affrontare le criticità presenti sul territorio.

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