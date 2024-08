Un tavolo di confronto tra il Comune di Sarroch e Abbanoa per discutere dei problemi alla rete idrica cittadina.

Il sindaco, Angelo Dessì, ha incontrato l’amministratore delegato di Abbanoa, Salvatore Ledda, per analizzare una serie di criticità che stanno causando disagi alla popolazione.

All’incontro, arrivato dopo le numerose interlocuzioni che i due enti hanno avuto negli ultimi mesi, hanno partecipato anche i rispettivi tecnici. «In questo incontro abbiamo affrontato temi importanti come la tenuta della rete idrica e la bassa pressione che caratterizza le aree elevate del centro abitato - spiega il sindaco, Angelo Dessì -, l’amministratore delegato, che ringraziamo per la disponibilità, ha preso in carico le questioni che abbiamo sottoposto alla sua attenzione e si è impegnato a verificare le condizioni della rete locale. È stata l'occasione per trattare anche il problema della crisi idrica che sta colpendo l’isola: in un momento di estrema difficoltà per tutta la Sardegna è quanto mai necessaria la collaborazione di tutti per evitare qualsiasi spreco di un bene prezioso come l’acqua».

