Un incontro per discutere del diritto alla salute e della situazione della sanità in Sardegna.

Il circolo del Partito Democratico di Sarroch ha organizzato per domani, venerdì 7 luglio, alle 18, nella sala Roberto Coroneo della Biblioteca comunale, in via Cagliari, un dibattito per parlare delle condizioni del servizio sanitario dell’Isola.

Dopo i saluti del segretario cittadino dei Dem Mirko Spiga, e di quello provinciale Jacopo Fiori, interverranno Marina Madeddu (sindaca di Villa San Pietro); Gianfranco Ganau (capogruppo Pd in Consiglio regionale); Nazareno Pacifico (già presidente della Commissione regionale alla Sanità); Angela Quaquero (presidente dell’ordine degli psicologi della Sardegna); Giuseppe Meloni (presidente del Pd); Piero Comandini (segretario regionale del Pd); sindaci e amministratori del territorio.

A coordinare i lavori sarà Salvatore Mattana: le conclusioni saranno affidate al deputato dei Dem Silvio Lai.

