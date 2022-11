Arrivano le certificazioni per il buon livello raggiunto nella conoscenza della lingua inglese per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Sarroch. Lunedì alle 15,30, nell’aula magna della sede centrale di via Dante, si svolgerà la cerimonia di consegna delle certificazioni del percorso di potenziamento della lingua inglese alla presenza dei responsabili dell’Anglo American Academy di Cagliari.

Gianluca Mastromarino, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Sarroch, plaude all’impegno profuso dai ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto: “Il percorso di certificazione è iniziato lo scorso anno scolastico durante le ore curriculari con la partecipazione di 34 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Sarroch e Villa San Pietro, e si è concluso con l’esame che ha permesso loro di ottenere la certificazione di livello A1 Movers e A2 Flyers". “Per i ragazzi e le ragazze – prosegue Mastromarino – è stata un’esperienza gratificante che potrà continuare anche in questo anno scolastico con l’accesso alla certificazione di livello superiore. Si tratta di un nuovo progetto ma che dimostra l’apertura dell’istituto nei confronti di esperienze che non possono che arricchire e aiutare a crescere gli alunni e le alunne; è anche la dimostrazione che lo studio delle lingue non è solo teorico ma ha una ricaduta pratica”.

