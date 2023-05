Ultimo appuntamento con le giornate ecologiche organizzate dall’Asd Podismo Sarroch prima della pausa estiva: domenica, i runners si daranno appuntamento alle 8 al Centro servizi del nuraghe per ripulire la zona dai rifiuti abbandonati dagli incivili.

Giuseppe Scioni, segretario della società podistica sarrochese, spiega l’obiettivo dei diversi appuntamenti organizzati sino ad oggi: “Il nostro gruppo, unito dalla passione per la corsa, sin dalla sua costituzione ha voluto impegnarsi anche per fare qualcosa per l’ambiente, abbiamo così pensato di ripulire le zone del territorio dove spesso corriamo. Una piccola battaglia di civiltà, che non solo punta ad eliminare le discariche abusive create da persone che non si fanno scrupoli a sporcare le nostre campagne abbandonando ogni genere di rifiuto, ma che punta anche a far partecipare a queste giornate ecologiche sempre più cittadini”.

Dopo l’ultima giornata di maggio, gli atleti dell’Asd Podismo metteranno da parte guanti e sacchi dell’immondizia, per riprende a ripulire il territorio in autunno. “La speranza – dice Scioni – è che durante i mesi estivi le aree già bonificate nelle precedenti giornate ecologiche non vengano prese nuovamente di mira dagli incivili”.

