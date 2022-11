Proseguono gli interventi dei giardinieri del Comune per la riqualificazione delle aree verdi del centro abitato. Questa mattina i lavori si sono concentrati sulle fioriere situate sui due lati del passaggio sul rio Is cannas, dove al posto delle palme secche sono state messe a dimora piante di mirto, lentischio e lantane.

L’assessore all’Ambiente, Luca Tolu, spiega come quello di ridare vita al verde urbano sia uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale: “Si tratta della quarta area verde del centro urbano che viene recuperata, dopo piazza Funtana manna, le fioriere di via Martiri del Tripoli e il parco di Porto Columbu, i nostri operai hanno ridato una nota di colore ai sette vasconi che si trovano sui due lati del ponte sul rio Is cannas. La restituzione alla comunità di piccoli angoli di verde all’interno del centro abitato passa anche attraverso interventi di questo tipo”.

