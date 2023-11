A Sarroch due giornate di formazione con gli esperti per affrontare dal punto di vista sanitario e burocratico i problemi di demenza e aiutare familiari e caregiver a prendersi cura delle persone che ne soffrono.

Il Comune, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Cagliari, lancia la campagna di sensibilizzazione “Comunità amica”, un programma di incontri che il 16 e 17 novembre, a partire dalle 15,30 nel Centro sociale di via Giotto, offrirà tutti gli strumenti per formare chi, quotidianamente, ha a che fare con persone affette da patologie neurodegenerative.

Bianca Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, spiega l’obiettivo dell’iniziativa: «Queste due giornate sono state organizzate per dare il massimo supporto a chi si occupa di persone affette da demenza, specie nelle fasi iniziali i parenti non sanno come comportarsi, con questi incontri – presieduti da esperti che analizzeranno il tema da punto di vista sanitario, ma anche burocratico e legale – vogliamo dare a familiari e addetti ai lavori tutti gli strumenti necessari per occuparsi dei malati».

Alla prima giornata parteciperanno Vincenzo Mascia, che parlerà di demenza e luoghi comuni; Carlo Tack, della figura del caregiver nell’ordinamento italiano; e Gianfranco Piscitelli, che spiegherà come comportarsi in caso di persone scomparse.

«Per un malato restare nel proprio ambiente domestico è fondamentale – spiega Meloni - per questo vogliamo sostenere i cittadini che hanno all’interno del proprio nucleo familiare una persona che presenta queste patologie».

