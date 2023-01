Tutto pronto a Sarroch per la festa in onore di sant’Antonio Abate, tradizione rispolverata in paese tre anni fa, che si era persa per oltre mezzo secolo. Martedì, alle 17,30, i festeggiamenti organizzati dalla parrocchia di santa Vittoria, prenderanno il via con la celebrazione della messa, officiata da parroco di Sarroch, don Stefano Macis: parteciperà l’orchestra popolare di Orlando Mascia.

Alle 18,30, spazio alla processione accompagnata dai suonatori di launeddas, dal gruppo folk Sciarak, e dall’associazione culturale Santa Vittoria. Il corteo religioso partirà da piazza Repubblica per percorrere le vie Indipendenza, Trento, Sassari e Siotto, per poi tornare in chiesa.

Al termine della processione, l’accensione de su fogadoni, e la tradizionale benedizione del fuoco, degli animali e del pan’e’ saba.

